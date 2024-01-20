Hamas’tan yeni bir esir takasına yeşil ışık: Yeni arayış içerisindeyiz Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk, hareketin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi.

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 106 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu bölgeyi yoğun bir şekilde vururken, Gazze Şeridi’nde tutulan esirlerin durumu ise bilinmiyor.

Esir takasına yeşil ışık

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi.

Marzuk, “Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı” dedi.

"Cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz"

Yemen’deki Husilere yönelik de konuşan Marzuk, Hamas’ın Husilerin Filistin halkına verdiği desteği ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabalarını takdir ettiğini belirterek, "Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)