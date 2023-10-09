İHA
Orta Doğu'daki gerilim hava sahasını da etkiledi.
Almanya federal polisi, İran’ın başkenti Tahran’dan kalkan Hamburg uçağına saldırı yapılacağına ilişkin bir e-mail aldı.
Saldırı haberi sonrası Hamburg Havalimanı harekete geçti.
Tüm uçuşlar durduruldu
Hamburg Havalimanı, güvenlik gerekçesiyle yerel saatle 12.40 itibarıyla tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.
İniş yapan uçak arandı
Havalimanına yerel saatle 12.20 sıralarında iniş yapan uçaktaki 198 yolcu ve 16 mürettebatın güvenlik kontrolünden geçtiği, uçağın ve bagajların arandığı belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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