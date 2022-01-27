Hamburg’da 23 yıl önce kaybolan Türk kızı hala bulunamadı

10 yaşındayken kayıplara karışan Hilal Ercan’dan 23 yıldır haber alınamıyor. Hilal Ercan’ın ailesi Alman polisine, arama çalışmalarının yeniden detaylı olarak sürdürülmesi çağrısında bulundu.

27 Ocak 1999 tarihinde Almanya’nın Hamburg şehrindeki evinden çıkarak Elbgau Pasajı’nda bulunan alışveriş merkezine giden Hilal Ercan’dan, o günden beri haber alınamıyor.

Ercan’ın ailesi, 23 yıl önce kaybolan kızlarının bir mezarının bile olmadığını söylüyor.

AİLENİN HALA UMUDU VAR

Umudunu kesmeyen aile, “Die Suche nach Hilal” (Hilal’i arıyoruz) adlı internet sitesi ve kendi oluşturdukları ekiple, polisin yapamadığını yapmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Ağabey Abbas Ercan (35) ve kız kardeş Fatma Ercan (32), aile dostlarıyla birlikte bugün Hilal’in en son görüldüğü noktaya dikilen küçük anıtın önüne gitti, çiçekler bırakarak mum yaktı.

Almanya’daki Türk kızından 23 yıldır haber alınamıyor VİDEO

“İYİ DELİLLER VAR ELİMİZDE”

Abbas Ercan, “Bu olay çözülmediği sürece gideceğimiz bir mezarı bile yok kardeşimin. Onun için en son kaybolduğu yere geliyoruz. Kardeşim bulunmadıkça biz aramaya devam edeceğiz. Biz artık polislere güvenmiyoruz. Bu işi çözemeyecekler veya çözmek istemiyorlar. Kendimiz bir ekip oluşturduk. Araştırmayı kendimiz sürdürüyoruz, iyi deliller var elimizde. Üzerine giderek sonuca ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.

“DAHA ÖNCE DE 7-8 ÇOCUĞA TACİZDE BULUNMUŞ”

Acılı ağabey, “Bir şüpheli var. Psikolojik tedavi gördüğü için konuşmasını bekliyoruz. Hilal kaybolmadan 3-4 gün önce kardeşim bize bir adamdan bahsetmişti. Biz de öfkelendik ve dışarı çıkıp baktık kimseyi göremedik. 27 Ocak’ta da kardeşim kayboldu. Uzun süre bu sapığın kardeşimi takip ederek kaçırdığını düşünüyoruz. Daha önce de 7-8 çocuğa tacizde bulunmuş. Şu an psikiyatride tedavi gördüğü için akli dengesi yerinde değil. Bundan dolayı da verdiği bilgiler çok tutarlı değil. Ben ondan şüpheleniyorum ve bu işin peşini bırakmayacağız.” dedi.

6 AY BOYUNCA TÜRKİYE’DE ARADILAR

Polisin olaya ilk başta önyargıyla yaklaştığını belirten Ercan, “Polis ilk başta hedefi saptırdı. 10 yaşındaki kızı Türkiye‘de evlendirdiniz diye 6 ay boyunca orada aradılar. Hep aileden şüphelendiler. O zamanı burada kullansalardı belki de sonuca daha çabuk ulaşırdık. Hilal‘i bulmadığımız sürece buraya geleceğiz. Bir gün bir mezarı olursa da oraya gideriz. Başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

OTOBÜSLERİN ÜZERİNE HİLAL’İN FOTOĞRAFLARI BASILDI

Geçtiğimiz 25 Mayıs’ta ise Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü vesilesi ile Hilal Ercan için yeni bir şahit arama kampanyası başlatılarak Hilal’in kaybolduğu güzergahta giden otobüslere, Hilal Ercan’ın fotoğrafları ve kayboluşuyla ilgili bilgi afişleri yapıştırıldı.

Çağrı afişlerinin üzerinde “Şahit olanlar, lütfen bizimle iletişime geçin! Hilal, asla senden vazgeçmiyoruz! Ailen” cümlelerinin yanı sıra, şahitlerin ulaşabileceği iletişim bilgileri yer aldı.

KAPALI PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE KAPATILMIŞTI

Hamburg tarihinin en uzun süren kayıp arama vakası olarak kayıtlara geçen Hilal Ercan vakasının baş şüphelisi Dirk A.‘nın, psikolojik tedavi gördüğü bildirilmişti.

Sanığın, işlediği cinsel suçlar nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarılmıştı.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Dirk A., daha sonra tehlikeli cinsel suçlu olduğu gerekçesiyle kapalı psikiyatri kliniğine kapatılmıştı.