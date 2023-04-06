Hamburg'da iklim aktivistleri ellerini asfalta yapıştırdı Hamburg'da eylem yapan iklim aktivistlerinin ellerini asfalta yapıştırması sonucu trafik durma noktasına geldi.

İHA

Almanya'nın Hamburg kentinde 3 haftadır eylem yapan iklim aktivistleri, Elbe Tünelinin girişi ve Elbe Köprüsü'nün çıkışı olmak üzere iki ayrı noktada eylem gerçekleştirdi.

Arabalardan inerek yola oturan eylemciler, ellerinde pankartlarla slogan attı.

Araç kuyruğu oluştu

İklim aktivistlerinin ellerini asfalta yapıştırmasının ardından tünel ve köprü trafiğe kapatılırken, şehir merkezine kadar 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Polisler yapıştırıcı çıkardı

Uzman polis ekipleri, yanlarında getirdiği zeytinyağı, ele zarar vermeyen çözücü ilaç ve diğer aletlerle uzun uğraşlar sonrası eylemcilerin ellerindeki yapıştırıcıyı çıkardı.

Polis, eylemcileri gözaltına aldı.