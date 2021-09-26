Hamid Karzai Havalimanı faaliyete devam edecek

Taliban, Hamid Karzai Havalimanı'ndaki aksaklıkların giderildiğini ve faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından, yönetimi ele geçiren Taliban, politikalarını hayata geçirmeye başladı. Ülke genelinde uygulayacakları birçok kararı açıklayan Taliban yetkilileri, Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın akıbetinin nasıl olacağını duyurdu.

TÜM ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Geçici Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahar Balkhi, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlar kapsamında tüm havayolu şirketleriyle iş birliği içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

HAVALİMANINDAKİ AKSAKLIKLAR GİDERİLDİ

Balkhi, Kabil havalimanındaki teknik aksaklıkların giderildiğinin altını çizerek, daha önce uçuş yapan tüm havayolu şirketleri ve ülkelerin tekrar buraya uçuşlarına devam etmelerini beklediğini kaydetti.

ABD ASKERLERİ GİDERKEN HAVALİMANINA ZARAR VERMİŞTİ

Afganistan'daki siyasi değişimin, havacılık sektöründe birtakım aksaklıklara yol açması nedeniyle havayolu ulaşımının geçici olarak durdurulduğunu ifade eden Balkhi, yurt içi seferlerinin de başlayabileceğine işaret etti.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD askerlerinin havalimanından ayrılmadan önce radar sistemlerine ve bazı ekipmanlara zarar vermesi nedeniyle ağustosta Kabil havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.