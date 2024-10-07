Hamza Yusuf: İngiltere masumları öldüren İsrail'e silah satmaya devam ediyor Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, görev yaptığı süre boyunca hükümetin İsrail'e sürdürdüğü silah desteğinin durdurulmasını istediğini belirterek "Müslüman, ateist, Yahudi ya da Hristiyan, kimin öldürüldüğü fark etmez. Eğer bir masum öldürülüyorsa buna karşı durmamız gerekir" dedi.

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AA

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırılarının ardından bugün tam bir yıl geçti.

Binlerce masumu öldürerek, saldırılardan kaçmayı başarabilen Filistinlileri ise göçebe hayat yaşamaya zorlayan hain İsrail ordusu, 12 ay geçmesine rağmen katliamı sürdürüyor.

Saldırıların birinci yılında, bölgede yaşanan tablo gözler önüne serilirken Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere hükümetini İsrail'e gönderdiği silah desteği nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

Hamza Yusuf ve İngiltere'de bir yıldır düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşlerinin organizatörlerinden El-Aksa'nın Dostları Başkanı İsmail Patel, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılında değerlendirmelerde bulundu.

"BİR MASUM ÖLDÜRÜLÜYORSA BUNA KARŞI DURMALIYIZ"

Görevinden geçen mayıs ayında istifa eden Yusuf, İsrail saldırıları karşısında durmanın Müslüman olmakla bir ilgisi olmadığını söyledi. Yusuf, "Müslüman, ateist, Yahudi ya da Hristiyan, kimin öldürüldüğü fark etmez. Eğer bir masum öldürülüyorsa buna karşı durmamız gerekir." diye konuştu.

"İNGİLTERE HÜKÜMETİ MASUMLARI ÖLDÜREN BİR ÜLKEYE SİLAH SATMAYA DEVAM EDİYOR"

"Gazze ve Lübnan'da masum erkek, kadın ve çocuklar, İsrail saldırganlığının bedelini ödüyor ve bu kabul edilemez." diyen Yusuf, başbakanlığı sırasında İsrail'e karşı İngiliz hükümetinden talepleri olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

İngiltere hükümetinden silah satışlarını durdurmasını istedim. Ancak İngiltere hükümeti, savaş suçu üstüne savaş suçu işleyen, masum erkek, kadın ve çocukları öldüren, okulları, hastaneleri ve Birleşmiş Milletler binalarını bombalayan bir ülkeye silah satmaya devam ediyor. Bana göre bu tamamen kabul edilemez.

İngiltere'de İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı günden bu yana bir yıldır yerel ve ulusal çapta Filistin'le dayanışma eylemleri düzenleniyor.

Gösterilerin organizatörlerinden El-Aksa'nın Dostları Başkanı İsmail Patel, geçen bir yılda Filistin'le dayanışma hareketinin daha da büyüdüğünü belirterek, eylemlere 1 milyondan fazla kişinin katıldığını bildirdi.

"İNGİLTERE HÜKÜMETİ İSRAİL'İ AÇIKTAN DESTEKLEMEYE KORKUYOR"

Patel, dünyada artan eylemler sonucunda bazı ülkelerin İsrail'le ilişkileri kestiğinin, bazılarının ise İsrail'e silah satışlarını durdurduğunun altını çizerek, "İngiltere hükümeti bile şu an İsrail'i açıktan desteklemeye korkuyor. Bu ilk adımdı." dedi.

"İSRAİL'İ SURİYE'YE, İRAN'A, YEMEN'E VE BÖLGE ÜLKELERİNE SALDIRMAKTAN KİMSE ALIKOYAMAZ"

İsrail'in Gazze'de durdurulmazsa saldırganlığını bölgeye yayacağı konusunda bir yıldır uyarı yaptıklarını kaydeden Patel, İsrail hükümetinin gözünü şimdi de Lübnan'a çevirdiğini söyledi.

Patel, "İsrail'in devam etmesine göz yumarsak onları Suriye'ye, İran'a, Yemen'e ve bölge ülkelerine saldırmaktan kimse alıkoyamaz. İsrail'in toprak ve güç çabası dindirilemez. Bu yüzden onları durdurmamız gerekiyor. Politikacıların bugünden harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)