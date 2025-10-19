Han Yunus'taki stadyum Filistinlilerin geçici evi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze’deki en büyük stadyum olan Han Yunus Belediye Stadyumu, ateşkesin ardından havadan görüntülendi.

Bir dönem kentteki spor etkinliklerine ev sahipliği yapan stadyum, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin geçici barınma merkezi olarak kullanılmaya devam ediyor.

FİLİSTİNLİLER YAŞAMLARINI STADYUMDA SÜRDÜRÜYOR

Filistinliler, güvenli sığınakların ve acil durum altyapısının yetersizliği nedeniyle yaşamlarını stadyumda sürdürürken, temel ihtiyaçlarını da burada karşılamaya çalışıyor.

GAZZE'DEK İNSANİ KRİZ

Bir zamanlar spor etkinliklerine ev sahipliği yapan stadyumun, bugün yüzlerce Filistinli için barınma yerine dönüşmesi, Gazze’deki insani krizin boyutunu bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.