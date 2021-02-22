Hanau'da ırkçı terör saldırısında ölenler için dikilen anıta saldırı

Köln'de, Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için dikilen anıt tahrip edildi. Frankfurt'ta terör saldırısı kurbanlarının posterlerine gamalı haç çizildi.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi anısına Köln'ün Rodenkirchen semtinde Ren Nehri kenarında terör kurbanlarının anısına yapılan anıt, saldırının yıl dönümünden iki gün sonra tahrip edildi.

Kurbanların fotoğrafları yırtılmasının yanı sıra, Frankfurt'ta kurbanların yer aldığı posterlere gamalı haç çizildi.

SALDIRI DOĞRULANDI

Polis, Köln'de dün yaşanan saldırıyı doğrulurken, başlangıçta mala zarar verme gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın devlet güvenlik birimine devredildiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisten yapılan açıklamada, kalın bir keçeli kalemle kurbanların fotoğraflarının yer aldığı posterlere gamalı haç çizildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

IRKÇILIK ZEHİRDİR

Başbakan Angela Merkel ise saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.