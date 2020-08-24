Oyun geliştirici Hangar 13, önümüzdeki ay çıkacak Mafia: Definitive Edition oyunu başarı elde ederse yeni bir Mafia oyunu çıkaracak. Mafia: Definitive Edition ne zaman çıkacak? Nasıl bir oyun?

Mafia III oyununun geliştiricisi stüdyo Hangar 13, fırsatın ortaya çıkması durumunda başka bir Mafia oyunu yapmanın "heyecan verici" olacağını söyleyerek, yeni oyun sinyalleri verdi.

Bununla birlikte firma, yeni bir Mafia oyunundan önce iyi bir ivme yakalamak için Mafia: Definitive Edition'ın başarı yakalaması gerektiğini ima etti.

EĞER DEFINITIVE EDITION BEĞENİLİRSE YENİ OYUN GELECEK

Açıklama yapan bir Hangar 13 yetkilisi, Mafia 4 için planları olup olmadığı sorulduğunda "Hayranların Definitive Edition'ı beğeneceklerini umuyoruz. Eğer iyi olursa, enerjimizi yeni bir oyuna aktarabiliriz. Ekibimizin fırsat olursa başka bir Mafia oyunu yapmaktan heyecan duyacağını biliyorum. Bu arada başka bir proje üzerinde çalışıyoruz. Henüz size bir şey söyleyemem yalnız şu kadarını söyleyeyim; bunun için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Hangar 13'ün oyunu 'Mafia: Definitive Edition' çıktı mı? PlayStation'a ne zaman gelecek? VİDEO

DAHA GENİŞ KİTLELERE YAYILMAYA ÇALIŞIYORLAR

Oyunculardan her zaman karışık bir tepki alan Mafia serisi, yıllar içerisinde sektörde bir kült halini almayı başardı. Pek de iç açıcı olmayan incelemelere rağmen serinin son oyunu Mafia III, Take-Two Interactive'in beklentilerini de aşarak Mart 2020 itibarıyla 7 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Yayıncı, Definitive Edition sürümleriyle seriyi daha geniş kitlelere yaymaya çalışıyor.

BEKLENTİ YÜKSEK

Bu noktada geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Mafia II: Definitive Edition bekleyen etkiyi yaratmasa da Mafia: Definitive Edition için beklentiler hâlâ yüksek.

İYİLEŞTİRMELER TAMAMLANDI

Mafia: Definitive Edition için çok emek harcadıklarını söyleyen Hangar 13; Lost Heaven şehrini baştan aşağı yeniden inşa ettiklerini, tüm diyalogları yeniden kaydettiklerini ve oyun motoruna çok sayıda ses iyileştirmesi eklediklerinin de altını çizdi.

25 EYLÜL'DE PLAYSTATİON'DA

Hangar 13 tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayımlanacak olan aksiyon-macera video oyunu Mafia: Definitive Edition, 25 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürülecek.

ESKİDEN ÇIKMIŞ OYUNLARIN ÜZERİNDEN GEÇİLMESİ

Yayıncı, Definitive Edition sürümleriyle seriyi daha geniş kitlelere yaymaya çalışıyor. Peki nedir bu "Definitive Edition?" Bu sürüm eskiden çıkmış oyunların üstünden geçecekktir. Eski ve kötü grafiklere sahip oyunlarını yenilemektir.