Çiftler hangi ülkede birbirine daha aşık araştırması: Türkiye 37'nci sırada Yapılan araştırmaya göre birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada Macaristan bulunuyor. Türkiye ise yapılan araştırmada 37'nci sırada yer aldı.

Polonya'daki Wrocław Üniversitesi birbirini seven çiftlere dair bir araştırma yaptı.

45 ülkeden 9 bin 500 kişinin katıldığı araştırmada, birbirine en çok aşık çiftlerin yaşadığı ülkeler sıralandı.

Çiftler anket üzerinden değerlendirildi

Partnerlerine karşı duydukları hisler üzerinden bir ankete katılan çiftler, "Partnerimi sadece görmek bile beni heyecanlandırıyor", "Partnerimden önemli ölçüde duygusal destek alıyorum" ve "Benim için partnerimle ilişkimden daha önemli bir şey yok" gibi ifadelere yer verdi.

En mutsuz çiftler Pakistan'da

9 puan üzerinden değerlendirilen araştırmada, 6,49 puanla Pakistan, en mutsuz çiftlerin yaşadığı yer oldu.

Macaristan ilk sırada

Macaristan ise 7,94'lük ortalama "aşk puanıyla" listenin başında yer aldı.

Malezya ve Portekiz ise 7,88'er puanla Macaristan'ı takip etti.

Türkiye 37'nci sırada yer aldı

İstanbul ve İzmir'den katılımcıların yer aldığı araştırmada Türkiye, 7,29 puanla 37'nci sırada yer aldı.

Araştırmacılara göre, bir çiftin mutluluğuyla ülkelerin gelişmişlik seviyesi arasında doğru orantı bulunuyor.