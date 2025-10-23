Hapse giren Sarkozy'ye mahkumlardan karşılama: Uyan Sarko Kaddafi'yi sen öldürdün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan mahkum edildiği 5 yıl hapis cezasını çekmek için cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, dünyanın gündeminde.

Cezasını çekmek için hapse giren Sarkozy'ye mahkumların karşılama ritüelleri, Fransa kamuoyuna damga vurdu.

"KADDAFİ'NİN İNTİKAMINI ALACAĞIZ"

Sarkozy'nin cezaevine girdiği ilk anlarda hücresinin camında bağıran bir mahkum, "Kaddafi'nin intikamını alacağız, her şeyi biliyoruz Sarko. Milyarlarca doları geri ver." ifadelerini kullandı.

Gece de karşılama komitesi devredeydi. Mahkumlar, Sarkozy'yi uyutmamak için hücrelerinin pencerelerinden sabaha kadar bağırdı.

"UYAN SARKO, KADDAFİ'Yİ SEN ÖLDÜRDÜN"

Sarkozy'ye seslenen bir mahkum da “Uyan Sarko!” “Kaddafi’yi sen öldürdün! Aşağıdaki Fransa'ya hoş geldin; bir daha karşılaşmayı planlamadığı Fransa'ya." ifadelerini kullandı.

Mahkumların bu protestoları, aynı zamanda cep telefonları ile sosyal medyada canlı yayınlandı.

Görüntüler Fransa gündemine oturdu.

2 POLİS GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK

Diğer yandan Sarkozy'nin güvenliği konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu Europe 1 radyosunda, dün cezaevine giren Sarkozy'nin güvenliğini sağlamak için alınan önlemlere değindi.

Nunez, cezaevinde 2 polisin Sarkozy'nin güvenliğini sağlamak için gerektiği müddetçe görevli olacağını belirterek, "(Eski) Cumhurbaşkanı sürekli korunuyor. Tabii ki o da diğer vatandaşlar gibi ancak eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin üzerinde biraz daha ciddi tehditler bulunuyor. Dolayısıyla karar alındı ve derhal uygulandı." ifadelerini kullandı.

5 YIL CEZAYA MAHKUM OLDU

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da dün cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.