Hamursuz Bayramı kutlamaları kapsamında, Batı Şeria’da Beerşeba Caddesi Filistinlilere kapatılırken, Haremi İbrahim Camisi Yahudi yerleşimcilere açıldı. Müslümanların camiye girişi engellendi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinin merkezindeki Bab El Zaviye bölgesi ve Beerşeba Caddesi, Yahudilerin Hamursuz Bayramı kutlamaları nedeniyle girişlere kapatıldı.

İsrail güçleri, Filistinlilerin sokaklardan geçişlerini engelledi.

İHA’nın haberine göre; bölgede bulunan yaklaşık 50 dükkan kepenklerini indirdi.

Cami, Yahudi yerleşimciler için açıldı

Dün gece ise Haremi İbrahim Camisi, Müslümanların girişine kapatıldı. Cami, Yahudi yerleşimciler için açıldı.

Cami yönetimi Birleşmiş Milletler’e mektup gönderdi

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan el-Recebi, Yahudi yerleşimcilerin İbrahim Camisi’nde kutlama yapmalarını kabul etmediklerini, cami yönetiminin Yahudi işgalini ve camiye yönelik baskınları bildirmek için Birleşmiş Milletler’e mektup gönderdiğini ifade etti.

Haremi İbrahim Camisi Yahudi yerleşimcilere açıldı, Müslümanlara kapatıldı VİDEO

