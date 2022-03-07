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    Harkov'da bombardıman sonucu enkaz altında kalan kişiler aranıyor

    Rus askerlerinin bombaladığı bölgede, 4 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu belirlendi. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 17:44
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    Harkov'da bombardıman sonucu enkaz altında kalan kişiler aranıyor

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nabızlar yükselmeye devam ediyor.

    Yerleşim yerlerini ve sivilleri de hedef alan Rus askerleri, belirlediği bölgeleri bombalıyor.

    ENKAZIN ALTINDA KALANLAR ARANIYOR

    Bir bombardımanın daha yaşandığı Harkov'da çöken 4 katlı binada enkaz çalışmaları başlatıldı.

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkazın altında kalan kişilerin olduğunu belirterek arama kurtarma ekiplerinin mücadelesinin hala sürdüğünü bildirdi.

    Harkov da bombardıman sonucu enkaz altında kalan kişiler aranıyor #1

    Harkov da bombardıman sonucu enkaz altında kalan kişiler aranıyor #2


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