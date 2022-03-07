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- Harkov'da bombardıman sonucu enkaz altında kalan kişiler aranıyor
Harkov'da bombardıman sonucu enkaz altında kalan kişiler aranıyor
Rus askerlerinin bombaladığı bölgede, 4 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu belirlendi. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
- DHA
- 07.03.2022 - 17:29
- Güncelleme : 07.03.2022 - 17:44
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nabızlar yükselmeye devam ediyor.
Yerleşim yerlerini ve sivilleri de hedef alan Rus askerleri, belirlediği bölgeleri bombalıyor.
ENKAZIN ALTINDA KALANLAR ARANIYOR
Bir bombardımanın daha yaşandığı Harkov'da çöken 4 katlı binada enkaz çalışmaları başlatıldı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkazın altında kalan kişilerin olduğunu belirterek arama kurtarma ekiplerinin mücadelesinin hala sürdüğünü bildirdi.