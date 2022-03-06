Harkov'da halk pazarı bombalandı

Askeri harekatını sürdüren Rus ordusunun yeni hedefi halk pazarları oldu. Ukraynalılar pazarın vurulması nedeniyle gıdaya erişim sağlayamıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı 11'inci gününde sürerken, yerleşim alanları bombalanmaya devam ediyor.

Rus ordusu sivil halkı hedef aldığı gibi, Ukraynalıların yiyecek ihtiyacına da engel olmaya çalışıyor.

Yiyecek sıkıntısı çeken halk, pazarın vurulmasının ardından daha da zor günler geçirmeye başladı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Harkov’de halk pazarlarının da hedef alınarak bombalandığını belirterek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine ulaşımının kesildiğini belirtti.

"RUS GÜÇLERİ SİVİLLERİ ÖLDÜRMEKLE KALMIYOR"

Dzheppar açıklamasında “Harkov. Rus işgalciler sadece yerleşim alanlarını yok etmek ve sivilleri öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda insanları gıda ve temel ürünlerden mahrum bırakmak için pazarları da bombalıyor” dedi.













