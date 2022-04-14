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    Harkov'da parka gerçekleştirilen saldırı kamerada

    Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde, Harkov kentindeki Gorky Parkı'na gerçekleştirdiği saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
    • 14.04.2022 - 17:13
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    Harkov'da parka gerçekleştirilen saldırı kamerada

    Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus ordusu tarafından sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor.

    Rus birlikleri tarafından Harkov kentinin hedef alındığı bölgede çok sayıda bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

    Harkov'da parka gerçekleştirilen saldırı kamerada

    Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

    Rusya'nın 11 Nisan'da Harkov kentinde bulunan Gorky Parkı'na yönelik saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi.Saldırıyla birlikte parktan yoğun duman yükseldiği görüldü.

    Harkov'a yapılan saldırılar arttı

    Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerleşim yerini ve Gorky Parkı'nı hedef aldığını belirterek saldırılarda 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti.

    Terehov, Rusya'nın Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.

    Harkov da parka gerçekleştirilen saldırı kamerada #1

    Harkov da parka gerçekleştirilen saldırı kamerada #2


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