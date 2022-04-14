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- Harkov'da parka gerçekleştirilen saldırı kamerada
Harkov'da parka gerçekleştirilen saldırı kamerada
- 14.04.2022 - 17:13
Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus ordusu tarafından sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor.
Rus birlikleri tarafından Harkov kentinin hedef alındığı bölgede çok sayıda bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Harkov'da parka gerçekleştirilen saldırı kamerada
Saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'nın 11 Nisan'da Harkov kentinde bulunan Gorky Parkı'na yönelik saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi.Saldırıyla birlikte parktan yoğun duman yükseldiği görüldü.
Harkov'a yapılan saldırılar arttı
Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerleşim yerini ve Gorky Parkı'nı hedef aldığını belirterek saldırılarda 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti.
Terehov, Rusya'nın Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.