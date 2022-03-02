Kentteki polis merkezi, Rusya'nın hava saldırısında hedef oldu. Saldırı sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna'nın Harkov kenti, son günlerde Rus güçlerinin yoğun saldırılarıyla karşılaştı.

Kentte valilik binası bombardımanın hedefi olurken, bina çevresinde ağır hasar oluştu.

POLİS MERKEZİ HEDEF OLDU

Yine aynı kentte bu kez polis merkezi vuruldu. Saldırının ardından binanın gördüğü zarar ve çatıda çıkan yangın kameraya yansıdı.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için harekete geçti. Öte yandan ülkenin en büyük ikinci şehrinin çeşitli noktalarında çatışmalar devam ediyor.

Harkov'da polis merkezi vuruldu ViDEO