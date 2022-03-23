Petrol
118.25
2.40%
Euro
16.33
-0.17%
Dolar
14.84
0.09%
Altın
922.27
0.67%
Borsa
2193
0.19%
Bitcoin
625.008
-1.30%
BTXN Coin
42.88
2.07%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Harkov'daki Shevchenko Anıtı için önlem alınıyor

    Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da bulunan Taras Shevchenko Anıtı, Rus ordusunun saldırılarına karşı kum torbalarıyla etrafı kapatılarak korumaya alındı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Harkov'daki Shevchenko Anıtı için önlem alınıyor

    Rusya-Ukrayna savaşı 28 gündür devam ediyor.

    Rus birliklerinin saldırılarına karşı Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Harkov'un sembol yapıları korumaya alınıyor.

    ANITIN ETRAFI SALDIRILARA KARŞI KUM TORBALARIYLA KAPATILDI

    Harkovlular, Ukrayna edebiyatının önemli isimlerinden şair ve ressam Taras Shevchenko’ya adanmış bronz anıtı kum torbalarıyla kapatmaya başladı.

    Anıtın bulunduğu parka getirilen kumlar, torbalara doldurularak iş makinesiyle anıtın etrafına dizildi.

    1861 yılında hayatını kaybeden ve geride bıraktığı eserleri ile Ukrayna edebiyatında önemli bir yeri bulunan Taras Shevchenko'nun, başyapıt olarak gösterilen resimleri de bulunuyor.

    Harkov'daki Shevchenko Anıtı için önlem alınıyor

    Harkov daki Shevchenko Anıtı için önlem alınıyor #1

    Harkov daki Shevchenko Anıtı için önlem alınıyor #2Harkov daki Shevchenko Anıtı için önlem alınıyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Pelkas, İsmail Kartal'la yeniden doğdu
    Futbol

    Pelkas, İsmail Kartal'la yeniden doğdu

    132 kişinin öldüğü uçak kazası araştırılıyor
    Dünya

    132 kişinin öldüğü uçak kazası araştırılıyor

    Görüş Bildir