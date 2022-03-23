Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da bulunan Taras Shevchenko Anıtı, Rus ordusunun saldırılarına karşı kum torbalarıyla etrafı kapatılarak korumaya alındı.

Rusya-Ukrayna savaşı 28 gündür devam ediyor.

Rus birliklerinin saldırılarına karşı Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Harkov'un sembol yapıları korumaya alınıyor.

ANITIN ETRAFI SALDIRILARA KARŞI KUM TORBALARIYLA KAPATILDI

Harkovlular, Ukrayna edebiyatının önemli isimlerinden şair ve ressam Taras Shevchenko’ya adanmış bronz anıtı kum torbalarıyla kapatmaya başladı.

Anıtın bulunduğu parka getirilen kumlar, torbalara doldurularak iş makinesiyle anıtın etrafına dizildi.

1861 yılında hayatını kaybeden ve geride bıraktığı eserleri ile Ukrayna edebiyatında önemli bir yeri bulunan Taras Shevchenko'nun, başyapıt olarak gösterilen resimleri de bulunuyor.

Harkov'daki Shevchenko Anıtı için önlem alınıyor