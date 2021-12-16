Harvardlı bilim insanı Chan: Korona, Vuhan'daki laboratuvardan yayıldı

Dünya genelinde ölümlere yol açan salgının kökenine dair yeni açıklama yapıldı. Virüsün, laboratuvardan yayılma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Koronavirüs salgınının kökenine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün çıkış noktasını bulmak için Çin'e yoğunlaşmış durumda.

VUHAN TEKRAR GÜNDEMDE

Harvard Üniversitesi'nden moleküler biyolog Alina Chan, virüsün Vuhan'daki laboratuvardan yayıldığı iddialarını destekler nitelikte açıklamalarda bulundu.

Bilim ve Teknoloji Seçim Komitesi'ne konuşan Chan, koronavirüsün genetik olarak "Çin'de üretildiğine inanmanın makul" olduğunu söyledi.

LABORATUVAR SIZINTISI TEORİSİ

Çin Komünist Partisi'nin iki yıl önce Vuhan'daki ilk salgını örtbas ettiğini belirten Chan, DSÖ'nün pandeminin kökenlerine ilişkin soruşturmasını sabote etme girişimlerinin laboratuvar sızıntısı teorisini olası kıldığını söyledi.

"KORONAVİRÜS LABORATUVARDA ÜRETİLDİ" AÇIKLAMASI

Chan, "Laboratuvar kökenli olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu anda, pandeminin kökenini bilen insanların öne çıkması güvenli değil." dedi.

"SONUNDA ORTAYA ÇIKACAK"

"O kadar çok bilginin saklandığı ve sonunda ortaya çıkacağı bir çağda yaşıyoruz." ifadesini kullanan Chan, şöyle devam etti:

"Birçok üst düzey virologdan, genetiğiyle oynanmış bir kaynağın makul olduğunu ve buna ilk SARS virüsünde değişiklikler yapan virologların da dahil olduğunu duyduk."

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde şimdiye kadar 272 milyon 522 bin 26 vaka ve 5 milyon 346 bin 562 ölüm yaşandı.

Virüse yakalananlardan 244 milyon 920 bin 657'si sağlığına kavuştu.