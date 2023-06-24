Hatay'da çarpışan tırlardan biri alev alev yandı: 1 yaralı Hatay'ıda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının ardından tırlardan biri alev alev yandı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

İHA Hatay'da saat 22.00 TEM otoyolu İskenderun-Payas Tem otoyolu, Sarıseki mevkiinde, aynı istikamette ilerleyen 2 tır çarpıştı. Alev alev yandı Çarpışma sonrası tırlardan birinde yangın çıktı. Tırın çekicisi alev alev yandı, bu anlar çevredeki vatandaşlardan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tırın çekicisi kullanılamaz hale geldi Yangında tırın çekicisi kullanılmaz hale gelirken, kazada yanan çekicinin sürücüsünün, tedavisi hastanede devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan trafiğin durduğu otoyolda yapılan çalışmalar sonrası trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.