Hatay'da çarpışan tırlardan biri alev alev yandı: 1 yaralı
İHA

Hatay'da saat 22.00 TEM otoyolu İskenderun-Payas Tem otoyolu, Sarıseki mevkiinde, aynı istikamette ilerleyen 2 tır çarpıştı.

Alev alev yandı

Çarpışma sonrası tırlardan birinde çıktı. Tırın çekicisi alev alev yandı, bu anlar çevredeki vatandaşlardan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'da çarpışan tırlardan biri alev alev yandı: 1 yaralı

Tırın çekicisi kullanılamaz hale geldi

Yangında tırın çekicisi kullanılmaz hale gelirken, kazada yanan çekicinin sürücüsünün, tedavisi hastanede devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan trafiğin durduğu otoyolda yapılan çalışmalar sonrası trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.