Hatay’da kurulan NATO çadır kentinde çalışma devam ediyor NATO müttefikleri tarafından İtalya’daki depodan kademeli olarak Türkiye’ye gönderilen 4 bin kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan çadır kentin inşaatında son aşamaya gelindi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir yandan felaketin etkilediği 11 ilin yeniden aya kaldırılması için çalışılırken bir yandan da geçici barınma alanları hazırlanıyor.

Bu kapsamda NATO Hatay'da çadır kent kuruyor.

NATO’nun İtalya’daki üssü NATO JFC Naples’in koordinasyonunda Hatay il sınırları içinde yapımına devam edilen çadır kentin, tamamlandığında altyapı dahil depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına cevap vereceği belirtildi.

NATO JFC Naples, çadır kentin konteynerler ile birlikte deniz yoluyla gönderimine ilk olarak Şubatın son haftası başlandığını ve ikinci parti konteynerlerin ise 4 Mart’ta gönderildiğini kaydetti.

4 bin kişiye ev sahipliği yapacak

Depremden etkilenen vatandaşlara geçici konaklama sağlayacak çadırların iklim kontrollü ve elektrikli olduğu, kış şartlarında tam koruma sağladığı vurgulandı. NATO tarafından toplamda 4 bin kişiye ev sahipliği yapacak çadır kentin 2 ayrı alanda inşa edildiği kaydedildi. Yetkililer, NATO’nun İtalya’daki Taranto depolarında bulunan konteyner ve çadırların normalde 90 günlük bir konuşlandırma zamanı gerektirdiğini ancak deprem felaketi sonrasında bu sürecin büyük ölçüde hızlandırıldığının altını çizdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 9 Mart’ta NATO’nun Hatay’da kuracağı çadır kentte incelemelerde bulundu, NATO yetkilileri ve askerî yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi aldı.