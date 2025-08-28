Abone ol: Google News

Hava yolu devinden ilginç uygulama: Kilolu yolculardan iki koltuk parası alınacak!

ABD merkezli ünlü hava yolu şirketi Southwest Airlines, ilginç bir uygulama ile gündeme geldi. 2026 yılından itibaren devreye alınacak yeni uygulamayla birlikte kilolu yolculardan iki koltuk parası talep edilecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 11:20
Hava yolu devinden ilginç uygulama: Kilolu yolculardan iki koltuk parası alınacak!

Amerika’nın önde gelen hava yolu şirketleri arasında yer alan  Southwest Airlines, 2026 yılında uygulamaya başlayacağı yeni düzenleme ile gündeme geldi.

Dünya gündeminde büyük yankı uyandıran uygulama kapsamında, koltuk kollarının içine sığmayan yolcular için bugüne dek ücretsiz olarak tahsis edilen ekstra koltuk uygulaması sona eriyor.

Ücretsiz uygulamanın sona ermesinin ardından yolcular rezervasyon sırsında ikinci bir koltuğu satın almak zorunda kalacak.

27 OCAK’TA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Dünya gündeminde tartışmalara neden olan uygulama 27 Ocak 2026 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Southwest, “Plus-Size” yolcuyu, iki kolçak kapalıyken koltuğa sığamayan kişi olarak tanımlıyor. Rezervasyonda ikinci koltuğu almayan yolculara, havaalanındaki bilet satılacak; uçuş tam doluysa ikinci koltuk temin edilemezse bir sonraki sefere yönlendirilecek. 

Uçuş dolu değilse ve iki koltuk aynı ücret sınıfından satın alınmışsa, yolcular uçuş sonrası 90 gün içinde ikinci koltuk için ücret iadesi talep edebilecek.

Dünya Haberleri