Hava yolu devinden ilginç uygulama: Kilolu yolculardan iki koltuk parası alınacak!

Amerika’nın önde gelen hava yolu şirketleri arasında yer alan Southwest Airlines, 2026 yılında uygulamaya başlayacağı yeni düzenleme ile gündeme geldi.

Dünya gündeminde büyük yankı uyandıran uygulama kapsamında, koltuk kollarının içine sığmayan yolcular için bugüne dek ücretsiz olarak tahsis edilen ekstra koltuk uygulaması sona eriyor.

Ücretsiz uygulamanın sona ermesinin ardından yolcular rezervasyon sırsında ikinci bir koltuğu satın almak zorunda kalacak.

27 OCAK’TA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Dünya gündeminde tartışmalara neden olan uygulama 27 Ocak 2026 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Southwest, “Plus-Size” yolcuyu, iki kolçak kapalıyken koltuğa sığamayan kişi olarak tanımlıyor. Rezervasyonda ikinci koltuğu almayan yolculara, havaalanındaki bilet satılacak; uçuş tam doluysa ikinci koltuk temin edilemezse bir sonraki sefere yönlendirilecek.

Uçuş dolu değilse ve iki koltuk aynı ücret sınıfından satın alınmışsa, yolcular uçuş sonrası 90 gün içinde ikinci koltuk için ücret iadesi talep edebilecek.