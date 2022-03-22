Havacılık uzmanları, Çin'de düşen uçakla ilgili ihtimalleri anlattı

Uçakta teknik arıza ihtimalinin son derece düşük olduğu belirtildi. Muhtemel bir dış etkinin kazaya yol açmış olabileceğine dikkat çekildi.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın aniden irtifa kaybederek düşmesi soru işaretlerine neden oldu.

Uluslararası havacılık uzmanları, 30 bin fit yükseklikte seyir halindeyken yaklaşık 2 dakika içinde dikey dalışa geçmesi sonucu düşen uçağın karşılaşmış olabileceği olasılıkları sıraladı.

TEKNİK SORUN İHTİMALİ DÜŞÜK

Avustralyalı havacılık uzmanı Neil Hansford, China Eastern Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının yaşadığı kazanın teknik bir sorundan kaynaklanmasının pek ihtimal dahilinde olmadığını söyledi.

"DIŞ OLAYDAN KAYNAKLANIYOR"

Hiçbir uçağın, toplam güç kaybı olsa dahi, son derece yüksek bir noktadan iki dakika içinde yere düşmesinin söz konusu olamayacağını belirten Hansford, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, "Uçak teknik arızası göz ardı edilebilir. Bunun dış olaydan kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

İNTİHAR, ÇARPIŞMA, FÜZE SALDIRISI

Ani irtifa düşüşüne neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Ancak Hansford, füze saldırısı da dahil bazı senaryoların felakete yol açabileceğine inandığını dile getirdi ve ekledi:

"Pilotun bayılma ihtimali çok düşük. Muhtemel senaryolar arasında pilot intiharı ve yolcu uçağının askeri uçakla havada çarpışması olabilir."

GERÇEK DÜNYADA DURUM FARKLI

İngiliz havacılık uzmanı Sally Gethin, Sun'a yaptığı açıklamada, mevcut uçuş verilerine göre uçaktaki pilotların bilinçlerini yeniden kazanarak son saniyeye kadar uçağı kurtarmaya çalışmış olabileceğini aktardı.

Uçaktaki 132 kişinin düşüş sırasında bilinçlerini yitirdiğini düşünen Gethin, yerde çok sayıda simülatör eğitimi alan pilotların gerçekte ise bir dizi zorluklarla karşılaşabileceğini kaydetti.

Gethin, "Gerçek dünyada, ani olaylar karşısında şaşkına dönebilirler. İrkilme etkisi olarak bilinen bu durumun eğitimi çok zor. Deneyimli pilotlar bile hazırlıksız yakalanabilir ve o zaman kötü kararlar verebilirler." dedi.

BOMBA OLASILIĞI

Bir diğer havacılık uzmanı Geoffrey Thomas ise "Ya büyük bir yapısal yetmezlik ya da bir bombanın neden olduğu feci bir durum gibi görünüyor." şeklinde konuştu.

İki kara kutunun soruşturma için kritik öneme sahip olacağını ve kısa sürede bulunmasını umduğunu söyleyen Thomas, kazaya karışan uçağın dünyanın en güvenli uçaklarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı ViDEO