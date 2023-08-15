Hawaii orman yangınlarında ölenlerin sayısı artıyor: Yüzlerce kişi kayıp Eyalet Valisi Green, günde yaklaşık 20 ceset bulma ihtimaline işaret etti. 1300 kişinin yerinin belirlenemediği ifade edilerek, yıkımı görmek için Hawaii'ye gelenlere "Ölenlerin kemikleri üzerinde yürüdüklerini bilsinler" uyarısı yapıldı.

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Her geçen gün artan sayıda ölümün yaşandığı ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınları devam ediyor.

Önüne kattığı ne varsa küle çeviren alevler, eyalette hayatı durma noktasına getirdi.

Tahliyelerin yapıldığı bölgedeki son durumla ilgili açıklamayı, CBS News kanalına konuşan Hawaii Valisi Josh Green yaptı.

Green, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarına değinirken, yaşananları yerinde görmek isteyenlere "Ölenlerin kemikleri üzerinde yürüyorlar." uyarısı yaptı.

Can kaybı 99 oldu

Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 99'a yükseldiğini söyleyen Green, ölü sayısının artmasının beklendiğini aktardı.

Green, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında "günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabileceklerini" kaydederek toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini açıkladı.

Kaybolan 1300 kişi aranıyor

Yangınlar nedeniyle yeri tespit edilemeyen 1300 kişinin ekiplerce arandığını aktaran Green, yangınlardan etkilenen toplam alanın yüzde 25'inde arama çalışmalarının bittiğini ifade etti.

Green, 12 bin kişinin yaşadığı Lahaina kasabasının neredeyse tamamının yandığını belirterek "Burada tahribat ve yıkım dışında görülecek bir şey kalmadı." dedi.

"Kemiklerin üzerinde yürüdüklerini bilsinler"

Arama kurtarma çalışmalarının ve cesetlerin kimlik tespitinin zaman alacağını söyleyen Green şöyle konuştu:

Yıkıma tanık olmak istedikleri için Lahaina'ya gelen insanlar, büyük olasılıkla ölenlerin kemikleri üzerinde yürüdüklerini bilsinler.

Yangınların nasıl başladığı belirsizliğini koruyor

Green, 402 otel odası da dahil olmak üzere 2 bin kadar konutun, evlerini kaybeden kişiler için hazır hale getirildiğini kaydetti.

Maui Adası yerel yetkilileri, yangınların yaklaşık yüzde 85'inin kontrol altına alınmasına rağmen devam ettiğini belirterek yangınların nasıl başladığının henüz teyit edilemediğini ifade etti.

Son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı yangın

İtfaiye yetkilisi Lori Moore-Merrell, yaptığı açıklamada, Hawaii'deki can kaybının 2018'de Kaliforniya'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtmişti.

Moore-Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının olduğu orman yangınları oldu." demişti.

ABD Başkanı Joe Biden da Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.