Hawaii'de orman yangınlarında can kaybı 80 oldu Yeşil bitki örtüsüyle bilinen Hawaii, orman yangınlarına teslim oldu. Günlerdir devam eden ve önüne geçilemeyen yangında büyük tahribat oluştu. Can kayıpları ise her geçen gün artıyor.

ABD'nin turizm cenneti Hawaii eyaleti, 8 Ağustos'tan bu yana yangınla mücadelesini sürdürüyor. Bölgenin en büyük adalarından biri olan Maui, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Büyük korkuya neden olan yangın, önüne geçilemez hale geldi. Can kaybı artıyor Öyle ki vatandaşların tahliyesi de başladı. Kentlerde büyük tahribatın oluştuğu da görüldü. Büyük Ada ve Maui Adası'nda süren 6 yangında ise yaşamını yitirenlerin sayısı ise bugün 80'e yükseldi. Uzun araç kuyruğu oluştu Alevlerin yol açtığı tahribatın büyük kısmının yaşandığı tarihi Lahaina kasabası, yangınlar başladığından beri dün ilk kez bölgede ikamet edenlere açıldı. Kara yoluyla ulaşım için tek alternatif Honoapiilani Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Ancak yol, açıldıktan birkaç saat sonra acil servisler haricinde yeniden kapatıldı. Onarmak uzun yıllar sürecek Yetkililer, Maui Adası'ndaki orman yangınlarının yol açtığı hasarı onarmanın uzun yıllar alacağını ifade etti. Yangın, sadece Lahaina'da 1000'den fazla binada tahribata neden oldu. Maui Adası'nda altı barınak, tahliye edilenler için faaliyet gösteriyor. Yetkililer, otellerde barınma imkanı sağlamak için plan hazırladıklarını bildirdi. Yüzlerce kişinin kayıp olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişeleniliyor. Kasabanın tamamı yandı Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın "neredeyse tamamen yandığını" belirtmişti. Hawaii Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Ed Sniffen da düzenlediği basın toplantısında, 11 binden fazla kişinin Maui'den uçakla tahliye edildiğini söylemişti. Felaket bölgesi ilan edildi ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti. Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtmişti. Hawaii Valisi Josh Green, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti. Başkan Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.