Hawaii'deki orman yangınları: Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı istifa etti ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında ihmal iddialarının ardından Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya istifa etti. Bu önemli pozisyon için birinin görevlendirileceği açıklandı.

AA

ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınlarından biri Hawaii eyaletinde çıktı.

111 kişi, bu yangınlarda hayatını kaybetti.

Korkunç yükseklikteki sayı, 2018 yılında Kaliforniya’da çıkan ve 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geride bıraktı.

"Felaket bölgesi" ilan edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan ederken, etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini açıkladı.

Onlarca can kaybına neden olan yangınlar için ‘ihmal’ iddiaları da gündeme geldi.

Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı görevi bıraktı

Yangınlara ilişkin afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi sorunların çıktığı Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya, görevini bıraktı.

Maui Bölgesi yetkilileri, Facebook'tan yapılan paylaşımda, sağlık nedenlerini gerekçe gösteren Andaya'nın istifasının Maui Belediye Başkanı Richard Bissen tarafından kabul edildiğini kaydetti.

"Tarafsız ve bağımsız" bir kuruluş değerlendirecek

Bissen de yaptığı yazılı açıklamada, bu önemli pozisyon için derhal birinin görevlendirileceğini ifade etti.

Hawaii Başsavcısı Anne Lopez ise yaptığı basın açıklamasında, "tarafsız ve bağımsız" bir kuruluşun hükümetin yangına müdahalesini değerlendireceğini ve söz konusu değerlendirmenin aylar sürebileceğini söyledi.

2 gün önce soruldu

Andaya, orman yangınlarına ilişkin 16 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyunda da yer alan, orman yangınları başladığında Maui Adası'ndaki afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi nedenlerden ötürü yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddialarına ilişkin soruları cevaplamıştı.

'Sirenler tsunamiler için tasarlandı'

Söz konusu iddialardan biri olan "sirenlerin kullanılmaması" dile getirilince Andaya, adanın siren sisteminin orman yangınlarından ziyade tsunamiler için tasarlandığını ve sirenlerin yangınlara müdahale protokolünün bir parçası olmadığını söylemişti.

Andaya, sirenlerin çalması durumunda halkın daha yüksek yerlere çıkmaya çalışacağını belirterek olay anında sirenler çalmadığı için "pişman olmadığını" kaydetmişti.