Haydar Aliyev, doğumunun 99'uncu yılında anıldı

Ülkenin ulusal lideri olarak kabul edilen Aliyev için mezarı başında anma töreni yapıldı.

Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev için ülke genelinde anma programı düzenlendi.

Başkent Bakü'de de Aliyev'in doğumunun 99'uncu yılında tören gerçekleştirildi.

Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarı başındaki törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ve aile bireyleri katıldı.

Aliyev için tören

Azerbaycan milli marşının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi törenin ardından Fahri Hiyaban halkın ziyaretine açıldı. Binlerce Azerbaycanlı, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Bakü Büyükelçisi Bağcı'dan Aliyev'in mezarına ziyaret

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve büyükelçilik müşavirleriyle Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bağcı, çağdaş Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i saygıyla andıklarını bildirdi.

"İlişkilerimiz stratejik seviyeden müttefiklik seviyesine çıktı"

AA'nın haberine göre; Bağcı, Haydar Aliyev'in hayata geçirdiği projelerden, Azerbaycan'ın kalkınması için attığı adımlardan bahsederek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine vurulmuş en önemli düğüm, en sağlam temeldir.

Bugün Haydar Aliyev'in açtığı yolu takip eden cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in iradeleriyle ilişkilerimiz stratejik seviyeden müttefiklik seviyesine çıkmıştır. Bize düşen görev, Haydar Aliyev'in aziz hatırasını yaşatmaktır.

"Sarsılmaz kılmak için çalışıyoruz"



Türkiye-Azerbaycan ilişkileri Haydar Aliyev'in attığı temelle bugün çok daha ileri taşınmıştır. Bizler de her türlü vasıtalarla ilişkilerimizi sağlam, kavi ve sarsılmaz kılmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ulusal lider olarak kabul ediliyor

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor.

12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.