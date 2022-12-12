Haydar Aliyev, kabri başında anıldı

Türkiye ile kurulan ilişkilerin mimarı olan Aliyev için anma töreni düzenlendi. Ziyaretçiler, mezarına çiçek bıraktığı Aliyev'e dua etti.

Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın "kurucu lideri" olarak kabul ediliyor.

Ülkesine önderlik eden Aliyev, vefatının 19. yılında anıldı.

Kabri başında tören düzenlendi

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında düzenlenen törene katıldı.

İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın da hazır bulunduğu törende, milli marş çalındı. Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Aliyev'in mezarına çelenk bırakıldı.

Ziyaretçilerden Haydar Aliyev'e dua

Resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Fahri Hiyaban'da uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, mezara çiçek bırakarak dua etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da büyükelçilik müşavir ve çalışanlarıyla Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in de eşlik ettiği Bağcı, mezara çelenk, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek bıraktı.

Çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bağcı, Haydar Aliyev'in çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu olduğunu söyledi.

Bağcı, bağımsızlığının ilk yıllarında Azerbaycan'ın çok ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini, topraklarının işgal edildiğini hatırlatarak, "Haydar Aliyev, geliştirdiği ilişkilerle, Batı ve Türkiye ile ilişkileriyle, atılan imzalarla bu süreci bir noktada frenleyebilmiştir." dedi.

"Türkiye ile kurulan sağlam köprülerin mimarı"

Haydar Aliyev'in milletine ülkenin toprak bütünlüğünün tekrar sağlanması vasiyetini bıraktığını belirten Bağcı, "Bugün Karabağ, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde tekrar yerini almıştır. Biz Haydar Aliyev'i Türkiye ile kurulan sağlam köprülerin mimarı olarak da tanıyoruz. Bugün o köprülere yeni köprüler eklenmiştir.

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in geliştirdiği ilişki biçiminin dünyada bir örneği yoktur. Bu da aslında Haydar Aliyev'in mirasıdır. Bugün artık 'tek millet, tek ordu' diyoruz ve bunu hiç kimse yadırgamıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkenin kurucu lideri

AA'nın haberine göre, Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.