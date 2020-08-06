Hayfa Belediye Başkanı: Beyrut'tan uyarı aldık

İsrail'in Hayfa kentinde, Lübnan'daki patlamanın bir benzerinin olabileceği korkusu yaşanıyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen dev patlama, İsrail'de paniğe neden oldu.

İsrailliler, büyük kimyasal madde depolarının bulunduğu Hayfa Limanı'nda Beyrut’taki limanda yaşanan olayın bir benzerinin cereyan etmesinden endişe duyuyor.

Hayfa Belediye Başkanı Einat Kalish Rotem, Facebook hesabından konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA SONRASI HAYFA ALARMDA

İsrail'in kuzeyinde dün yaşanan olayın kendileri için bir korku senaryosu olduğunu ifade eden Rotem, "Dün Beyrut'tan bir uyandırma çağrısı aldık. Kentsel alanda ve nüfus arasında tehlikeli maddeler ve kirlenmeye yol açan fabrikalar için yer yok." diye yazdı.

Rotem, Lübnan'da yaşanan ağır ve şoke eden manzaralar karşısında harekete geçme zamanı olduğunu söyledi.

"PETROKİMYA TESİSLERİ TAHLİYE EDİLSİN" ÇAĞRISI

Hayfa'nın kuzeyindeki Kiryat Bialik şehrinin Belediye Başkanı Eli Dukorsky da sosyal medya hesabından, petrokimya tesislerinin tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti.

2016 yılında Hayfa'da bir petrol rafinerisi kompleksinde çıkan geniş çaplı yangın, zehirli bulutların yayılmasına yol açmıştı.

HAYFA'DA 800 TÜR TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE VAR

Hayfa Çevre Araştırmaları Merkezi’nin verilerine göre, Hayfa Limanı'ndaki fabrikalarda 1500 tehlikeli alan ile 800 çeşit tehlikeli kimyasal madde bulunuyor.

Einat Kalish Rotem

Beyrut'taki patlamanın farklı açılardan görüntüleri ViDEO