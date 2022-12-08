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- Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor
Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor
- 08.12.2022 - 10:13
- Güncelleme : 08.12.2022 - 10:27
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde, Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında ölü fok bulundu…
Ürküten gelişmeyi, Dağıstan Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak duyurdu.
Ölüm nedeni laboratuvar çalışmalarından sonra belli olacak
Ölmüş fokların deniz kıyısında farklı yerlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle Yuzbaş bölgesinde ve Sulak ile Şurnika nehirlerinin ağızları arasında çok sayıda ölmüş fok bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, toplu fok ölümlerinin nedeninin, hayvanlardan alınan patolojik materyallerin laboratuvar çalışmalarından sonra belirleneceği bilgisi paylaşıldı.
Hazar Denizi kıyısına vuran ölü foklar görüntülendi VİDEO
Son 10 yılda ilk defa bu kadar fazla…
AA’da yer alan habere göre; Hazar Denizi’nde son 10 yılda, ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığına dikkat çekildi.
Nesli tükenmekte olan Hazar foku, "Hazar faunasındaki tek deniz memelisi" olarak biliniyor.