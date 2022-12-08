Petrol
78.09
1.19%
Euro
19.6352
0.24%
Dolar
18.6444
0.06%
Altın
1.07
-0.03%
Borsa
4798
-0.60%
Bitcoin
318.106
0.15%
BTXN Coin
5.13
-0.77%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor

    Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında ölü fok bulundu, yetkililer harekete geçti. Ölümlerin nedeni araştırılırken, son 10 yılda ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığı belirtildi.
    • 08.12.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor

    Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde, Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında ölü fok bulundu…

    Ürküten gelişmeyi, Dağıstan Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak duyurdu.

    Ölüm nedeni laboratuvar çalışmalarından sonra belli olacak

    Ölmüş fokların deniz kıyısında farklı yerlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle Yuzbaş bölgesinde ve Sulak ile Şurnika nehirlerinin ağızları arasında çok sayıda ölmüş fok bulunduğu aktarıldı.

    Açıklamada, toplu fok ölümlerinin nedeninin, hayvanlardan alınan patolojik materyallerin laboratuvar çalışmalarından sonra belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü foklar görüntülendi VİDEO

    Son 10 yılda ilk defa bu kadar fazla…

    AA’da yer alan habere göre; Hazar Denizi’nde son 10 yılda, ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığına dikkat çekildi.

    Nesli tükenmekte olan Hazar foku, "Hazar faunasındaki tek deniz memelisi" olarak biliniyor.

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor #1

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor #2

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor #3

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor #4

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor #5

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor #6

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor #7

    Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor #8


    Kuruluş Osman'ın Bala'sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! 'Efsane hatunsun'
    Medya

    Kuruluş Osman'ın Bala'sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! 'Efsane hatunsun'

    İspanyol basınından 'Fas' manşetleri: Tam bir fiyasko
    Futbol

    İspanyol basınından 'Fas' manşetleri: Tam bir fiyasko

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir