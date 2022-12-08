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Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor

Hazar Denizi kıyısına vuran ölü fok sayısı artıyor

Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında ölü fok bulundu, yetkililer harekete geçti. Ölümlerin nedeni araştırılırken, son 10 yılda ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığı belirtildi.