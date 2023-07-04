Hazar Denizi’nde 5.7 büyüklüğünde deprem Hazar Denizi’nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Azerbaycan'da da hissedildi.

İHA

Azerbaycan'ın Haçmaz kentinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerel saatle 00.01'de yerin 20 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

"Depremde hasar veya can kaybı yok"

Deprem başkent Bakü’de olmak üzere birçok kentte hissedildi.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı." ifadesi yer aldı.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.