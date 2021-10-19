Heathrow Havalimanı, yolcu ücretlerini yüzde 56 artıracak

Londra'daki havalimanı, 2022'nin yaz mevsiminden itibaren ücretlerde artışa gidecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı, fiyatlarda artış kararı aldı.

Havalimanının yeni planlar kapsamında yolcu ücretlerini yükseltmesine izin verilecek.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Times'ın haberine göre, artış, yüzde 56'ya kadar yapılabilecek.

Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), ortalama yolcu ücretlerinin 2020'de 22 sterlinden gelecek yıl 24,50 sterlin ile 34,40 sterlin aralığına yükseltilmesinin yolunu açmıştı.

AŞILMAMASI GEREKEN ÜCRETLER KONUŞULACAK

Havalimanının aşmaması gereken ücretler konusunda görüşmeler yapılacak. Yeni fiyatlar, önümüzdeki yazdan itibaren yürürlüğe girecek.

2.9 MİLYAR STERLİN KAYIP YAŞADILAR

Temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle 2,9 milyar sterlin kayıp yaşayan Heathrow, daha önce istişare edilen 5 yıllık dönem için üst sınırın 32 ila 43 sterlin arasına yükseltilmesi çağrısında bulunmuştu.