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    Heathrow Havalimanı, yolcu ücretlerini yüzde 56 artıracak

    Londra'daki havalimanı, 2022'nin yaz mevsiminden itibaren ücretlerde artışa gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 11:59
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    Heathrow Havalimanı, yolcu ücretlerini yüzde 56 artıracak

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı, fiyatlarda artış kararı aldı.

    Havalimanının yeni planlar kapsamında yolcu ücretlerini yükseltmesine izin verilecek.

    YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

    Times'ın haberine göre, artış, yüzde 56'ya kadar yapılabilecek.

    Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), ortalama yolcu ücretlerinin 2020'de 22 sterlinden gelecek yıl 24,50 sterlin ile 34,40 sterlin aralığına yükseltilmesinin yolunu açmıştı.

    AŞILMAMASI GEREKEN ÜCRETLER KONUŞULACAK

    Havalimanının aşmaması gereken ücretler konusunda görüşmeler yapılacak. Yeni fiyatlar, önümüzdeki yazdan itibaren yürürlüğe girecek.

    Heathrow Havalimanı, yolcu ücretlerini yüzde 56 artıracak #1

    2.9 MİLYAR STERLİN KAYIP YAŞADILAR

    Temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle 2,9 milyar sterlin kayıp yaşayan Heathrow, daha önce istişare edilen 5 yıllık dönem için üst sınırın 32 ila 43 sterlin arasına yükseltilmesi çağrısında bulunmuştu.

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