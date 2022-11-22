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    Herson ve Mıkolayiv'deki siviller için tahliye kararı verildi

    Kiev yönetimi, havaların soğumasıyla birlikte iki bölge halkını orta ve batı kesimlere doğru gitmeye çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:38
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    Herson ve Mıkolayiv'deki siviller için tahliye kararı verildi

    Ukrayna'da yaklaşan kış öncesi sivillerin tahliyesi için karar alındı.

    Sivil altyapıya zarar veren Rus saldırıları sonrası, insanların kış mevsimini atlatamayacak durumda olduğu belirtiliyor.

    Bu endişelerin gölgesinde Rusya'dan yakın zamanda kurtarılan Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki siviller tahliye edilecek.

    Güvenli bölgelere tahliye çağrısı

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, iki güney bölgesinin sakinlerine ülkenin orta ve batı bölgelerindeki daha güvenli bölgelere taşınmalarının tavsiye edildiğini söyledi.

    Guardian'ın haberine göre, Vereşçuk, hükümetin ulaşım, konaklama ve tıbbi bakım sağlayacağını anlattı.

    Herson ve Mıkolayiv deki siviller için tahliye kararı verildi #1

    Elektrik şebekesine füzeli saldırı

    Öte yandan Kiev ve diğer büyük şehirlerdeki durum, salı günü ülkenin elektrik şebekesine yapılan füzeli saldırıdan sonra daha kötü bir hal aldı.

    Ukraynalıların yüzde 40'ının, ülke genelindeki en az 15 büyük enerji merkezine verilen hasar nedeniyle zorluk yaşadığı belirtiliyor.

    "İhtiyacımız olan şey dayanıklılık ve cesaret"

    Elektrik kesintilerinin birkaç saatten birkaç güne kadar sürebileceği konusunda uyarılar yapılırken, "Bu kış ihtiyacımız olan şey dayanıklılık ve cesarettir." deniyor.

    Herson ve Mıkolayiv deki siviller için tahliye kararı verildi #2


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