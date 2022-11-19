Herson'da 8 ay sonra ilk yolcu treni heyecanı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus ordusunun Herson bölgesinden geri çekildiğini açıklamasının ardından başkent Kiev'den Herson bölgesine yaklaşık 8 ay sonra ilk yolcu treni yola çıktı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor.

Savaşın ilk aylarında başkent Kiev'i kuşatan Rus ordusu, daha sonra geri çekilerek hedefini doğuya yöneltti.

Bu kapsamda yapılan girişimler sonuç verdi ve Herson'un tamamı Rusya'nın kontrolüne geçti.

Rus ordusu geri çekildi

Rus ordusu, bu süreçte 4 bölgede hakimiyet kurarak Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı Rusya bölgesi ilan etti.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Herson bölgesinde düzenlenen karşı saldırıların ardından geri çekildiklerini duyurdu.

8 ay sonra bir ilk

Gelişmenin ardından aylar sonra Ukraynalılar ve askeri ordu, Herson kentine giriş yaptı. Bölge halkının büyük heyecan yaşadığı zaferin ardından bir ilk daha yaşandı.

Kiev'den, Herson kentine yaklaşık 8 ay sonra ilk yolcu treni yola çıktı.

Yerel saatle 22.30'da yola çıkan yolcu treninin, yarın saat 09.00 gibi Herson'a varması bekleniyor.

"Herson'un özgürleştirilmesinden dolayı gurur duyuyorum"

Herson'a gidecek trende hostes olarak görev yapan Natalya Fedorets, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri Herson tren seferlerinin askıya alındığını kaydetti.

Bir tren görevlisi olarak heyecanlı olduğunu dile getiren Fedorets, "Yaklaşık 8 ay sonra Herson'a ilk kez tren seferi yapılıyor. Herson'un özgürleştirilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu, Ukrayna için bir sevinçtir." dedi.

"Arkadaşlarımızla kutlama yaptık"

Uzun yıllardır Kiev'de yaşayan ve Herson'da yalnız kalan annesinin yanına giden 38 yaşındaki Adam Maksim ise savaşın başladığı ilk günlerde babasının vefat ettiğini, annesinin bölgede kalmaya karar verdiğini söyledi.

Maksim, annesi ile bir araya gelme fırsatı ortaya çıktığı için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Ben Herson'un özgür kaldığı için sevinçten ağladım. Arkadaşlarımızla kutlama yaptık. Herson'a en son 22 Ocak'ta gitmiştim." diye konuştu.

"Neler hissettiğimi heyecandan anlatamıyorum"

AA'nın aktarımına göre; Herson'da aylarca yalnız kalan kocasının yanına giden Olga İvçenko, 3 Eylül'de Herson'dan iki çocuğu ile tahliye edildiğini belirtti.

En son Herson trenine savaşın başladığı gün bindiğini aktaran İvçenko, şöyle devam etti:

"Eve gidiyorduk ve o arada büyük oğlum bana savaşın başladığını söylemişti. Ondan sonra da tren seferleri durdu. Şimdi ise evime dönüyorum ve neler hissettiğimi heyecandan anlatamıyorum bile. Kocamı görmek istiyorum."