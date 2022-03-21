Herson'daki Rus polisi protestoculara ateş açtı

Rusya’nın saldırılarına karşı Ukrayna bayraklarıyla protesto düzenleyen siviller, Rus polisi tarafından silahla ateş edilerek engellendi.

Rusya-Ukrayna savaşı 26'ncı günü geride bıraktı.

Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarında Herson kentindeki siviller Rus birliklerinin kontrolüne geçti.

Sivillerin ise rus ordusuna karşı çıkmak için protesto gösterileri de devam ediyor.

Kentte yapılan son Rusya karşıtı protesto gösterisi sırasında birkaç sivil ellerindeki Ukrayna bayraklarıyla meydana çıktı.

SAVAŞI PROTESTO EDEN SİVİLLERE ATEŞ AÇTILAR

Kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alan Rus polisi kimsenin alana çıkmasına izin vermedi.

Halkın protestolarını yapma konusunda ısrarı sürünce Rus polisi, silahlarla sivillere ateş etti.

PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayda bazı protestocular yaralanırken, Rus polisi birçok göstericiyi de gözaltına aldı.



