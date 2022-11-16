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    Herson'da Ruslarla iş birliği yaptığı iddia edilenler tutuklandı

    Rusya ile iş birliği iddiasıyla Ukrayna güçleri, bazı kişileri yakaladı.
    • 16.11.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:49
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    Herson'da Ruslarla iş birliği yaptığı iddia edilenler tutuklandı

    Herson, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri oldu.

    Rus ordusunun çekildiği şehirde Ukraynalılar kutlama yaptı.

    Ruslarla iş birliği iddiası

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ziyaret ettiği Herson'da, Ruslarla iş birliği yaptıkları iddiasıyla bazı kişiler yakalandı.

    Rus güçlerinin çekilmesinden sonra tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen kentte tutuklananlar, yargılanmak üzere Mıkolayiv'e götürüldü.

    Herson'da yakalandılar

    Elleri ve gözleri bağlı olduğu görülen tutuklular, tek sıra halinde yürütüldü. Sonrasında bazılarının yüzünün açıldığı görüldü.

    AA'nın haberine göre, Herson'da yakalanıp iş birliğiyle suçlananlar kameraya yansıdı.

    Herson'da Ruslarla iş birliği yaptığı iddia edilenler tutuklandı VİDEO

    Herson da Ruslarla iş birliği yaptığı iddia edilenler tutuklandı #1

    Herson da Ruslarla iş birliği yaptığı iddia edilenler tutuklandı #2

    Herson da Ruslarla iş birliği yaptığı iddia edilenler tutuklandı #3

    Herson da Ruslarla iş birliği yaptığı iddia edilenler tutuklandı #4

    Herson da Ruslarla iş birliği yaptığı iddia edilenler tutuklandı #5

    Herson da Ruslarla iş birliği yaptığı iddia edilenler tutuklandı #6


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