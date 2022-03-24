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Herson'da Ukrayna bayrağı yeniden asıldı
Herson şehrini hedef alan Rus birliklerinin saldırılarında hasar gören Ukrayna bayrağı, belediye binasına yeniden asıldı.
- İHA
- 24.03.2022 - 16:42
- Güncelleme : 24.03.2022 - 16:50
Rusya-Ukrayna savaşı 29 gündür sürüyor.
Çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da bazı kentler Rusya'nın eline geçti.
BAYRAK YENİDEN ASILDI
Rusların kontrolü altına alınan Herson şehrinde bulunan belediye binasına Ukrayna bayrağı asıldı.
"YANMIŞTI BUGÜN YENİSİNİ ASTIK"
Herson Belediye Başkanı İgor Kolıhayev yaptığı açıklamada, "Belediye binasının bombalandığı gece bayrağımız yanmıştı. Bugün yenisini astık. İyi günler benim kahraman şehrim." ifadelerini kullandı.