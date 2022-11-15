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    Herson'daki Rus yanlısı Nova Kahovka yönetimi kentten çekildi

    Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Nova Kahovka kentinin Rusya yanlısı yönetimi, Ukrayna saldırıları nedeniyle yönetim birimlerinin kentten taşındığını duyurdu.
    • 15.11.2022 - 19:45
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    Herson'daki Rus yanlısı Nova Kahovka yönetimi kentten çekildi

    Ukrayna ordusunun Rus ordusuna karşı saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Nova Kahovka kentinin Rusya yanlısı yönetimi, Ukrayna saldırıları nedeniyle yönetim birimlerinin kentten taşındığını duyurdu.

    "Nova Kahovka, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin büyük kalibreli topları ve havan topları saldırısı altında"

    Nova Kahovka’nın Rusya yanlısı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Nova Kahovka, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin büyük kalibreli topları ve havan topları saldırısı altında. Dnipyer Nehri'nin sol yakasından gelişi güzel yapılan atışlar nedeniyle şehirde hayat güvensiz hale geldi. Nova Kahovka askeri idaresi çalışanları devlet ve belediye kurumları şehirden ayrıldı ve bölgedeki güvenli yerlere taşındı. Ancak bu Nova Kahovka ve Tavriysk ve diğer tüm kentlerden çekildiği anlamını taşımıyor" denildi.

    Açıklamada ayrıca, elektrik ve su şirketlerinin personellerinin kentte görev yaptığını, aynı zamanda Rus gönüllülerinin de kentteki yaşlılara ve yardıma muhtaçlara insani yardım sağlamaya devam ettiği belirtildi.

    Rusya, Herson kentinden çekilmişti

    Rus ordusu, işgal ettiği Herson kentinden 11 Kasım'da tamamen çekilmiş ve Dnipyer Nehri'nin sol kanadına geçmişti.

    İHA'nın aktardığına göre Herson, Ukrayna’nın Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla 30 Eylül'de ilhak edilmişti.

    Herson daki Rus yanlısı Nova Kahovka yönetimi kentten çekildi #1


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