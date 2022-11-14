Herson'dan geriye kalanlar

Rus birliklerinin çekildiği Ukrayna kasabaları savaşın boyutunu gün yüzüne çıkardı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor..

Rusya ilerlemeye çalışırken, Ukrayna'nın karşı saldırısı ilk kez geri çekilme ile sonuçlandı.

Rusların tamamen çekilmesiyle Ukrayna ordusu Herson'a giriş yaptı.

Harabeye döndü

AA'nın haberine göre; Rus birliklerinin Herson'dan geri çekilmesi sonrası halk büyük bir sevinç yaşarken, Ukrayna'nın Mıkolayiv Oblastı'nda yer alan Snihurivka kasabasının da harabeye döndüğü gözlendi.

Çatışmaların sık yaşandığı Snihurivka'da geriye, yıkılan köprüler, zarar gören ev ve yerleşim yerleri kaldı.