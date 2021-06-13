Himalaya Dağları’ndaki buzul felaketi: 15 atom bombasına eş değer

27 milyon metreküp buz ve kayalardan oluşan çığın serbest düşüşle vadiye çarptığı ve 15 atom bombasına eş değer enerjinin serbest kaldığı belirtildi.

Hindistan’ın Chamoli bölgesi Himalaya Dağları arasındaki vadide 7 Şubat’ta meydana gelen buzul felaketinin ardından 50 bilim insanı, felaketinin sebeplerini araştırdı.

Uydu görüntüleri, sismik kayıtlar, sayısal model sonuçları ve görgü tanığı videolarından oluşan araştırma sonucuna göre; dağ sırasında bulunan Ronti Zirvesi’nden 500 metre genişliğinde ve 180 metre kalınlığında dev kayanın üstündeki buzulla birlikte koparak, heyelanı meydana getirdiği tespit edildi.

ÖLENLER VE KAYBOLANLAR OLDU

Olay sırasında vadide bulunan ve milyonlarca dolar harcanan 2 ayrı baraj inşaatı hasar gördü.

Felakette 200’den fazla kişi, öldü ya da kayboldu.

15 HİROŞİMA ATOM BOMBASINA EŞ DEĞER

Araştırmaya göre, yaklaşık 27 milyon metreküp kütlenin serbest düşüşle vadide heyelanı yarattığı ifade edildi.

Kütle vadiye çarptığında ise 15 Hiroşima atom bombasına eş değer bir enerjinin serbest kaldığı aktarıldı.

Raporda, “Kaya ve buz çığı, 20 metre çapında kayalar taşıyan ve vadi tabanından 220 metre yüksekliğe kadar vadi duvarlarını aşındıran olağanüstü büyük ve hareketli bir enkaz akışına dönüştü.” denildi.