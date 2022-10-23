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    Hindistan, 36 internet uydusunu uzaya gönderdi

    OneWeb şirketi için Hindistan’da, 36 internet uydusu uzaya fırlatıldı. Şirketin uyduları, Ukrayna-Rusya savaşına kadar Rus roketleri tarafından uzaya gönderiliyordu.
    • 23.10.2022 - 09:10
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    Hindistan, 36 internet uydusunu uzaya gönderdi

    Hindistan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle mart ayında Rus Uzay Ajansı’ndan ayrılan Londra merkezli OneWeb şirketi için ilk kez uydu fırlattı.

    Roket, ülkenin güneyinden fırlatıldı.

    Söz konusu roket, 36 özel internet uydusunu uzaya taşıdı.

    16 uydu, yörüngeye yerleşti

    AA’nın haberine göre; Hindistan Uzay Ajansı Başkanı S. Somanath, fırlatılan 36 uydunun 16’sının başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini, kalan 20 uydunun da güvenli bir şekilde ayrılacağına inandığını söyledi.

    Yörüngede, 462 uydusu bulunuyor

    OneWeb uyduları, bugüne kadar Rus roketleri ile uzaya gönderiliyordu. Ancak şirket Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya Federal Uzay Ajansı ile yollarını ayırmaya karar verdi. O

    neWeb’in yörüngede 462 uydusu bulunuyor. Gelecek yıl bu sayıyı 648 yapma hedefinde olan şirket, Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan aksamaya rağmen küresel kapsama alanını etkinleştirmeye devam edeceğini bildirdi.


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