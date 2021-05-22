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- Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 'timsah gözyaşları'
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 'timsah gözyaşları'
- Haber Merkezi
- 22.05.2021 - 04:01
Hindistan, koronavirüs kaynaklı en çok can kaybı ve vakanın görüldüğü ülkelerin başında geliyor.
Yeni bir Hindistan mutasyonunun salgın krizini artırmasıyla, ülke Başbakanı Narendra Modi ihmalkarlıkla suçlanıyor.
İHMALKARLIKLA SUÇLANIYOR
Modi sağlık çalışanlarıyla video konferans görüşmesi sırasında hayatını kaybeden 300 bine yakın vatandaşı anmak istediğinde doğru kelimeleri bulmakta zorlandı.
Ülkesi salgın felaketini yaşarken hiçbir şey yapmamakla suçlanan Modi’ye tepkiler geldi.
DUYGUSAL KONUŞMASI SAMİMİ BULUNMADI
Salgın krizinde hiçbir şey yapmamakla suçlanan Modi'nin yaşadığı duygusal anlar samimi bulunmadı. Görüşmede sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunan Modi, "Bu virüs sevdiklerimizi bizden aldı. Onlara saygılarımı sunuyorum ve ailelere başsağlığı diliyorum" dedi.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Modi'nin videosu sosyal medyada viral oldu. Başbakan timsah gözyaşları dökmekle suçlandı. Bazı kullanıcılar Modi'nin koronavirüs nedeniyle ölüm rekorları kırılırken bile kalabalık mitingler ve dini festivaller düzenlemesini hatırlattı. Oscar'a aday gösterilmesi gerektiğini belirtti.