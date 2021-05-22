Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 'timsah gözyaşları'

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sağlık çalışanlarıyla yaptığı video konferansındaki hareketleriyle sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

Hindistan, koronavirüs kaynaklı en çok can kaybı ve vakanın görüldüğü ülkelerin başında geliyor.

Yeni bir Hindistan mutasyonunun salgın krizini artırmasıyla, ülke Başbakanı Narendra Modi ihmalkarlıkla suçlanıyor.

İHMALKARLIKLA SUÇLANIYOR

Modi sağlık çalışanlarıyla video konferans görüşmesi sırasında hayatını kaybeden 300 bine yakın vatandaşı anmak istediğinde doğru kelimeleri bulmakta zorlandı.

Ülkesi salgın felaketini yaşarken hiçbir şey yapmamakla suçlanan Modi’ye tepkiler geldi.

DUYGUSAL KONUŞMASI SAMİMİ BULUNMADI

Salgın krizinde hiçbir şey yapmamakla suçlanan Modi'nin yaşadığı duygusal anlar samimi bulunmadı. Görüşmede sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunan Modi, "Bu virüs sevdiklerimizi bizden aldı. Onlara saygılarımı sunuyorum ve ailelere başsağlığı diliyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Modi'nin videosu sosyal medyada viral oldu. Başbakan timsah gözyaşları dökmekle suçlandı. Bazı kullanıcılar Modi'nin koronavirüs nedeniyle ölüm rekorları kırılırken bile kalabalık mitingler ve dini festivaller düzenlemesini hatırlattı. Oscar'a aday gösterilmesi gerektiğini belirtti.