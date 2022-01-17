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    Hindistan, Çin'e karşı S-400'ü nisanda kullanmaya başlayacak

    Güney Asya ülkesi, Çin'den gelebilecek tehditler karşısında Nisan 2022'de S-400'leri aktif hale getirecek.
    • AA
    • 17.01.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 14:29
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    Hindistan, Çin'e karşı S-400'ü nisanda kullanmaya başlayacak

    Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alan Hindistan, konuşlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

    Rus yapımı sistemin ilk biriminin işlevsel hale getirileceği tarih belli oldu.

    İLK TARİH NİSAN 2022

    Sistemin 5 biriminin tamamının Çin'den gelecek tehditlere karşı iki ülke sınırında konuşlandırılacağı aktarılan haberde, ilk birimin Nisan 2022’de, geri kalan 4 birimin ise 2023'te işlevsel hale getirileceği ifade edildi.

    ABD'YE S-400 YANITI: ÇİN TEHDİDİNE KARŞI ALDIK

    Haberde, Yeni Delhi yönetiminin, Hindistan'ın Rusya'dan silah alımına karşı çıkan ABD'ye, S-400'ü 3 bin 488 kilometrelik Çin sınırı boyunda tehditlerle karşıya karşı olduğu için ulusal çıkarlar gereği satın aldığını diplomatik ve güvenlik kanalları aracılığıyla ilettiği belirtildi.

    Hindistan, Çin e karşı S-400 ü nisanda kullanmaya başlayacak #1

    4,5 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA

    Rusya'dan S-400 hava füze savunma sistemi, Ekim 2018’de 4,5 milyar dolara satın alınmıştı.

    Hindustan Times, S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumunun geçen ay Pencap eyaletinde yapıldığını bildirmişti.


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