Hindistan, Çin'e karşı S-400'ü nisanda kullanmaya başlayacak

Güney Asya ülkesi, Çin'den gelebilecek tehditler karşısında Nisan 2022'de S-400'leri aktif hale getirecek.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alan Hindistan, konuşlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Rus yapımı sistemin ilk biriminin işlevsel hale getirileceği tarih belli oldu.

İLK TARİH NİSAN 2022

Sistemin 5 biriminin tamamının Çin'den gelecek tehditlere karşı iki ülke sınırında konuşlandırılacağı aktarılan haberde, ilk birimin Nisan 2022’de, geri kalan 4 birimin ise 2023'te işlevsel hale getirileceği ifade edildi.

ABD'YE S-400 YANITI: ÇİN TEHDİDİNE KARŞI ALDIK

Haberde, Yeni Delhi yönetiminin, Hindistan'ın Rusya'dan silah alımına karşı çıkan ABD'ye, S-400'ü 3 bin 488 kilometrelik Çin sınırı boyunda tehditlerle karşıya karşı olduğu için ulusal çıkarlar gereği satın aldığını diplomatik ve güvenlik kanalları aracılığıyla ilettiği belirtildi.

4,5 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA

Rusya'dan S-400 hava füze savunma sistemi, Ekim 2018’de 4,5 milyar dolara satın alınmıştı.

Hindustan Times, S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumunun geçen ay Pencap eyaletinde yapıldığını bildirmişti.