Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, İngiltere'de karantinaya girdi

Hint bakan, koronavirüse yakalanma ihtimali nedeniyle kendini izole ettiğini duyurdu.

Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesi ve Avrupa Birliği'ni (AB) bir araya getiren dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısı, İngiltere’nin ev sahipliğinde başkent Londra’da başladı.

Toplantıya, son dönemde en çok koronavirüs vakasının görüldüğü Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da katıldı.

HİNT BAKAN KARANTİNAYA GİRDİ

Jaishankar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse maruz kalma ihtimali nedeniyle kendini izole ettiğini bildirdi.

Temaslarını çevrim içi ortamda gerçekleştireceğini belirten Jaishankar, "Bugün G7 Toplantısı'nda da durum böyle olacak." dedi.

Hint bakan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte Londra'daki ikili toplantının ardından gazetecilere ortak açıklamada bulunmuştu.

VARIŞTA YAPILAN TESTLER POZİTİF ÇIKTI

Guardian'ın haberine göre, Hindistanlı delegasyonunun tamamı, bazı koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdi.

İngiltere ziyareti öncesi heyetin test sonucunun negatif olduğunun anlaşıldığı, ancak bu ülkeye varışta yapılan diğer testlerin ardından iki üyenin pozitif olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Gelişmenin ardından Hint heyet ile Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'li heyetler arasındaki Lancaster House'da düzenlenecek tüm yüz yüze görüşmeler iptal edildi. Bunun yerine sanal ortamda temaslar yürütülecek.

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile birlikte dün akşam çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Güney Asya ülkesinin ikinci koronavirüs dalgasına maruz kalması nedeniyle geçen ay Hindistan'a planlanan ziyaretini iptal etmişti.

Johnson, dün Başbakan Narendra Modi ile sanal bir zirve düzenlemişti.