Hindistan haftaya Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacak Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan nüfusu önümüzdeki hafta Çin nüfusunu geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacak.

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2023 itibariyle dünyanın yeni nüfusu açıklanmak üzere...

Birleşmiş Milletler'in (BM) nüfus sayımı verileri ile doğum ve ölüm oranlarını da içeren çeşitli faktörlere dayanarak hesapladığı tahminlere göre Hindistan şu anda 1.425.775.850 kişilik bir nüfusa sahip ve Çin'i ilk kez geride bırakmak üzere.

The Guardian'ın haberine göre aynı zamanda BM'nin küresel nüfus kayıtlarını tutmaya başladığı 1950 yılından bu yana ilk kez Çin birincilik koltuğundan indirilmiş oldu.

Hindistan'ın geçeceği tahmin ediliyordu

Geçen hafta farklı bir BM ekibi, Hindistan'ın bu yılın ortasında Çin'i geçeceğini tahmin etmişti.

Asya ülkeleri, 70 yılı aşkın bir süredir küresel nüfusun üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

"Çin sahip olduğu statüsünü kaybedecek"

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (DESA) yaptığı açıklamada, "Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak uzun süredir sahip olduğu statüsünü yakında kaybedecek." dedi.

"Nüfusların tahmin edilmesiyle ilgili belirsizlik nedeniyle, Hindistan'ın nüfus büyüklüğünde Çin'i geçmesinin beklendiği belirli tarih yaklaşıktır ve revizyona tabidir." denildi.

Hindistan'ın nüfusu 2,9 milyon daha fazla

BM Nüfus Fonu geçen hafta Hindistan'ın 2023'ün ortalarında Çin'den 2,9 milyon daha fazla nüfusa sahip olacağını söyledi.

Geçen yıl nüfusu 1961'den beri ilk kez azalan Çin'in doğum oranı son zamanlarda düştü.

Çin'in nüfusu 1 milyarın altına düşecek

DESA, Çin'in nüfusunun yüzyılın sonundan önce 1 milyarın altına düşebileceğini söyledi.

Buna karşılık, "Hindistan'ın nüfusunun birkaç on yıl boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor" diye ekledi.

Tek çocuk politikasına son verildi

Bir süredir nüfus artış hızının azaldığı Çin'de, 1980'li yıllardan bu yana uygulanan "tek çocuk" politikasına son verilmişti.

2016'da iki çocuk sahibi olunmasına izin verilirken, 2021'de ise bu sayı 3'e yükseltildi.

Tüm bunlara rağmen Asya ülkesindeki nüfus azalmaya devam ediyor. 2022'de 800 bin kişi azalan nüfus, 1961'den bu yana ilk kez geriledi.