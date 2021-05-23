Hindistan Hava Yolları'nın 4.5 milyon yolcusunun verileri çalındı

Devlete ait hava yolu şirketi, hangi bilgilerin ele geçirildiğini açıkladı.

Hindistan Hava Yolları (Air India), bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Air India'nın sisteminde kayıtlı yaklaşık 4.5 milyon yolcunun verilerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

KREDİ KARTI, PASAPORT BİLGİLER...

AFP'nin haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, isimler, kredi kartı ve pasaport bilgilerinin çalınan veriler arasında olduğu aktarıldı.

Hindistan'da devlet kuruluşu olan hava yolu firması, kredi kartı şirketleriyle çalıştıklarını, veri güvenliği konusunda "güvenliği ihlal edilmiş sunucuların güvenliğini sağladıklarını" ve "dışarıdan uzmanlar" getirdiklerini bildirdi.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

"Verdiğimiz rahatsızlıktan büyük üzüntü duyuyoruz. Yolcularımızın bize olan destekleri ve güvenleri nedeniyle kendilerine minnettarız." denildi.

DİĞER HAVA YOLLARINDA BENZER DURUMLAR YAŞANDI

Air India'nın yaşadığı korsan saldırısı ilk değil. İngiltere merkezli British Airways, 2018'deki siber saldırıda 400 bin yolcunun bilgilerinin kaybolmasının ardından 28 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Hong Kong merkezli Cathay Pacific, 2018'de 9 milyondan fazla müşterinin verilerinin çalınması nedeniyle 700 bin dolar para cezası aldı.

İngiltere merkezli EasyJet, geçen yıl yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının yaklaşık 9 milyon yolcunun e-postasını ve seyahat bilgilerini ele geçirdiğini açıklamıştı.