Petrol
83.81
1.96%
Euro
19.839
0.12%
Dolar
18.6721
0.06%
Altın
1.089
0.10%
Borsa
5507
0.00%
Bitcoin
319.349
-0.14%
BTXN Coin
7.22
-5.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Hindistan, havalimanlarında rastgele koronavirüs testi uyguluyor

    Yeniden yükseliş trendine giren vakalar sonrası tedbirler artırılıyor. Uluslararası yolcular için test uygulaması başlatıldı.
    • 22.12.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan, havalimanlarında rastgele koronavirüs testi uyguluyor

    Çin'de artan koronavirüs vakaları, Hindistan'da alarm seviyesini yükseltti.

    Güney Asya ülkesindeki havalimanlarında rastgele koronavirüs testi yapılıyor.

    Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni uygulamayı duyurdu.

    Uluslararası yolculara rastgele koronavirüs testi

    Mandaviya, Çin'de artan vakaların ardından havalimanlarında uluslararası yolculara rastgele koronavirüs testi yapmaya başlandığını kaydetti.

    Eyalet hükümetlerine de kentlerdeki muhtemel koronavirüs vakalarına dair tedbirli davranmaları çağrısında bulunan Bakan Mandaviya, halka maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye etti.

    Maske yasağı 2022 başında kaldırıldı

    Salgında en fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da 2022 başından itibaren maske yasağı kaldırılmış, koronavirüs tedbirleri de hafifletilmişti.

    AA'nın haberine göre, yaklaşık nüfusu 1,4 milyarı bulan ülkede 2,2 milyardan fazla koronavirüs aşısı yapılmıştı.

    Hindistan, havalimanlarında rastgele koronavirüs testi uyguluyor #1


    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    2023 AGİ ne kadar, kaç TL? Evli, bekar ve çocuklu AGİ tutarı
    Gündem

    2023 AGİ ne kadar, kaç TL? Evli, bekar ve çocuklu AGİ tutarı

    Ciciş Kardeşler'in evine polis baskını
    Magazin

    Ciciş Kardeşler'in evine polis baskını

    Görüş Bildir