Hindistan, havalimanlarında rastgele koronavirüs testi uyguluyor

Yeniden yükseliş trendine giren vakalar sonrası tedbirler artırılıyor. Uluslararası yolcular için test uygulaması başlatıldı.

Çin'de artan koronavirüs vakaları, Hindistan'da alarm seviyesini yükseltti.

Güney Asya ülkesindeki havalimanlarında rastgele koronavirüs testi yapılıyor.

Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni uygulamayı duyurdu.

Uluslararası yolculara rastgele koronavirüs testi

Mandaviya, Çin'de artan vakaların ardından havalimanlarında uluslararası yolculara rastgele koronavirüs testi yapmaya başlandığını kaydetti.

Eyalet hükümetlerine de kentlerdeki muhtemel koronavirüs vakalarına dair tedbirli davranmaları çağrısında bulunan Bakan Mandaviya, halka maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye etti.

Maske yasağı 2022 başında kaldırıldı

Salgında en fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da 2022 başından itibaren maske yasağı kaldırılmış, koronavirüs tedbirleri de hafifletilmişti.

AA'nın haberine göre, yaklaşık nüfusu 1,4 milyarı bulan ülkede 2,2 milyardan fazla koronavirüs aşısı yapılmıştı.