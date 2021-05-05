Hindistan mahkemesi: Oksijen eksikliğine bağlı ölümler soykırımdan farksız

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin araştırıldığı ülkede solunum cihazı yetersizliği nedeniyle yaşanan can kayıplarına dikkat çekildi.

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle oksijen eksikliği yaşanırken, Uttar Pradeş eyaletindeki Yüksek Mahkeme'den "soykırım" çıkışı geldi.

Hindistan basınındaki habere göre, Allahabad Yüksek Mahkemesi, Lucknow ve Meerut ilçelerindeki koronavirüs kaynaklı ölümlerin araştırıldığı davada ilçe adli makamlarından solunum cihazı yetersizliğinden kaynaklanan koronavirüs ölümlerini doğrulamasını istedi.

'SOYKIRIMDAN FARKI YOK' YORUMU

Mahkeme, yaptığı açıklamada, adli makamlardan bir sonraki duruşmada konuya ilişkin raporların sunulmasını talep ederken, solunum cihazı yetersizliği nedeniyle koronavirüs hastalarının hayatını kaybetmesinin suç konusu ve bunun da "soykırımdan farksız" olduğu görüşünü paylaştı.

Mahkeme üyelerinden Siddhartha Varma ve Ajit Kumar, ölümlerin sorumluluğunun gerekli sağlık ekipmanını sağlamayan yetkililerde olduğunu söyledi.

SALGIN BİLANÇOSU

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 226 bin 118'e çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı oldu.