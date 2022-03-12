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    Hindistan: Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlatıldı

    Hindistan: Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlatıldı

    Hindistan Savunma Bakanlığı, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğruladı.
    • AA
    • 12.03.2022 - 04:35
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 04:39
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    Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş, tüm dünyayı gererken, birçok devleti yeni bir global savaş endişesiyle askeri faaliyetlerini artırmaya itti.

    HİNDİSTAN, PAKİSTAN'A "YANLIŞLIKLA" FÜZE FIRLATTI

    Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay "son derece üzücü" olarak nitelendirildi.

    CAN KAYBI YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Açıklamada, hadise sebebiyle can kaybı yaşanmamasının rahatlatıcı bir durum olduğu belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    Hindistan: Pakistan a yanlışlıkla füze fırlatıldı #1

    "SÜPERSONİK BİR NESNEYDİ, SİLAHSIZDI"

    Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, dün yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü belirterek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." ifadesini kullanmıştı.

    Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

    Hindistan: Pakistan a yanlışlıkla füze fırlatıldı #2

    Hindistan: Pakistan a yanlışlıkla füze fırlatıldı #3

    Hindistan: Pakistan a yanlışlıkla füze fırlatıldı #4


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