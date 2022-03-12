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- Hindistan: Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlatıldı
Hindistan: Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlatıldı
- AA
- 12.03.2022 - 04:35
- Güncelleme : 12.03.2022 - 04:39
Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş, tüm dünyayı gererken, birçok devleti yeni bir global savaş endişesiyle askeri faaliyetlerini artırmaya itti.
HİNDİSTAN, PAKİSTAN'A "YANLIŞLIKLA" FÜZE FIRLATTI
Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay "son derece üzücü" olarak nitelendirildi.
CAN KAYBI YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, hadise sebebiyle can kaybı yaşanmamasının rahatlatıcı bir durum olduğu belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
"SÜPERSONİK BİR NESNEYDİ, SİLAHSIZDI"
Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, dün yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü belirterek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." ifadesini kullanmıştı.
Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.