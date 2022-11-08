Hindistan: Rus petrolü satın almak bizim avantajımıza

Lavrov ile Hint mevkidaşı arasında Rusya'da görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası petrol ithalatına ilişkin yapılan açıklamada, "Benim yararıma çalışıyorsa, bunu devam ettiririm" denildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Lavrov ile ortak açıklama yapan Jaishankar, ülkesi için avantajlı olduğu için Rus petrolünü almaya devam edeceklerini söyledi.

Hint Bakan'dan enerji mesajı

Jaishankar, "Hint tüketicilerin uluslararası (petrol ve gaz) pazarlarına en avantajlı koşullarda mümkün olan en iyi şekilde erişmesini sağlamak temel yükümlülüğümüzdür.

"Benim yararıma çalışıyorsa, bunu devam ettiririm"



Bu açıdan Hindistan ve Rusya ilişkilerinin lehte işlediğini gördük. Yani benim yararıma çalışıyorsa, bunu devam ettiririm." ifadelerini kullandı.

Açıklama, ABD ve G7 müttefiklerinin, fiyatlara sınır koyarak Rusya'nın petrolden kâr etmesini önlemek üzere adımlar atmasından bir ay önce geldi.

Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı

Reuters'ın haberine göre; Hindistan, Çin'den sonra Rusya'nın en büyük petrol müşterisi olarak biliniyor.

Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı ve Rusya'nın geleneksel bir müttefiki olan Yeni Delhi yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını açıkça kınamadı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu hafta Güney Asya ülkesini ziyaret etmeyi planlıyor.