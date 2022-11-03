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    Hindistan, Rusya'nın en büyük petrol tedarikçisi oldu

    Rusya, Suudi Arabistan ve Irak’ı geçerek Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi haline geldi.
    • 03.11.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 16:03
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    Hindistan, Rusya'nın en büyük petrol tedarikçisi oldu

    Rusya-Ukrayna savaşı, Batı blokunun Rusya'ya petrol ambargosunu beraberinde getirdi.

    Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Rusya, Batı'ya satamadığı petrolü Doğu'ya aktarmaya başladı.

    Rusya'nın ambargoya karşın düşük fiyattan sattığı petrol dengeleri değiştiriyor.

    Hindistan en büyük tedarikçi oldu

    Gerçek zamanlı veri takip şirketi Vortexa verilerine göre, Hindistan, ekimde toplam petrol ithalatının yüzde 22'sini oluşturan yaklaşık 946 bin varil petrolü Rusya’dan satın aldı.

    Bu rakam, aynı zamanda Hindistan’ın Rusya’dan bugüne kadar yaptığı en büyük aylık tedarik olarak kayıtlara geçti

    AA'nın haberine göre ülke, ekimde Rusya'dan günlük 106 bin varil akaryakıt ithal etti.

    Hindistan’ın daha önceki en büyük ham petrol tedarikçisi konumunda bulunan Irak ise geçen ay ülkenin toplam ithalatının yüzde 20,5’ini sağlayarak ikinci sırada yer alırken, Suudi Arabistan yüzde 16 ile üçüncü sıraya geriledi.

    Ülkenin toplam ham petrol ithalatı ekimde bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, Rusya'dan ithalat ise yüzde 8 arttı.

    Buna ek olarak, Rus menşeli ham petrolün Hindistan’ın deniz yoluyla taşınan toplam ithalatındaki oranı da arttı.

    Rusya'dan ucuz ham petrol

    Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan, Batı ülkelerinin Rus petrolü alımlarına uyguladığı yaptırımlara rağmen Rusya'dan ham petrol alımını sürdürüyor ve yaptırımlara şimdilik uymayacağını ifade ediyor.

    Ülke, küresel enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde enerji ihtiyacını karşılamak için ucuz Rus petrolü ithalatını artırıyor.

    Hindistan Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri, Abu Dabi’de devam eden Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC) sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan’ın enerji tedarikinin devamını sağlamanın ahlaki bir vazife olduğunu söylemişti.

    Hindistan, Rusya nın en büyük petrol tedarikçisi oldu #1


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